"FENERBAHÇE İLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYDİ"

Sarı-lacivertli taraftarların Daum'a büyük bir saygı duyduğunu da aktaran Ali Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İkinci vatanı olan ülkemizde Fenerbahçe ile sürekli iletişim halindeydi. Fenerbahçe’de görev yaptığı dört sezonun tamamında ben yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonra ben başkan oldum. İletişimde kalmaya devam ettik. Kendisini Almanya’da gördüm ve telefonda da görüştük. Fenerbahçe’ye o kadar bağlıydı ki son sosyal medya paylaşımlarından biri Fenerbahçe hakkındaydı. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümüzde seçimimiz vardı. Christoph’un Fenerbahçe’de çalıştığı dönemde başkanlığını yapan Sayın Aziz Yıldırım’a karşı yarışıyordum ve kendisi ikimize de başarılar dilediği ve bizi bir arada görmekten mutlu olduğunu belirttiği bir paylaşım yapmıştı. Hem kişisel hem de profesyonel bir ilişkimiz vardı. İnanın bana yapabilseydim, başkanlığım sırasında onu üçüncü kez Fenerbahçe teknik direktörü olarak görmeyi çok isterdim. Gerek yönetim kurulu üyesi gerekse başkan olarak onun dostluğunu, Fenerbahçe’ye olan bağlılığını ve paha biçilemez rehberliğini her zaman hatırlayacağız. Christoph, sen Fenerbahçe taraftarları tarafından her zaman büyüklüğünle, muhteşem zaferlerinle, şampiyonluklarınla, kupalarınla ve aynı zamanda muhteşem insani özelliklerinle hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun. Daum ailesine bu zorlu günlerde sabır ve güç diliyorum."