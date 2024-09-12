Galatasaray'da Okan Buruk'tan forvet kararı! Osimhen mi, Batshuayi mi?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin sakatlığını devam ederken; teknik direktör Okan Buruk'un forvet tercihi ise belli oldu. İşte son gelişmeler...
Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
Cimbom'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak.
Stoper hattında sakatlığını atlatan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması bekleniyor. Sağ bekte Elias Jelert, solda ise Ismail Jakobs veya Berkan Kutlu forma giyecek.
Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Gabriel Sara yer alacak.
Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile birlikte Hakim Ziyech'in forma giyecek. Forvet arkasında Dries Mertens şans bulacak.
İleri uçta Mauro Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi, sarı kırmızılıların gol ayağı olacak.