Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
Dünya'nın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Polaris Dawn görevi kapsamında resmen başladı
Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için harekete geçti.
ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başlatılan ve 4 sivil mürettebatı alçak Dünya yörüngesine taşıyan Polaris Dawn görevinin en kritik aşamasına gelindi.
Özel görevin finansörü olan milyarder iş insanı Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon ile Sarah Gillis, 732 kilometre irtifada tarihin ilk özel uzay yürüyüşüne başladı.
SpaceX'in geliştirdiği uzay giysilerini giyen ekip, Türkiye saati ile 13:50‘de Dragon kapsülünün kapağını açarak uzaya adım atmaya başladı.
4 kişilik ekibin yaklaşık 2 saat sürecek uzay yürüyüşü süresince bir dizi bilimsel deneye imza atacağı biliniyor.
SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için 10 Eylül'de Florida'dan Falcon 9 roketini fırlattı.
Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekibin, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacağı açıklanmıştı.
Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerilerinin de test edileceği bildirilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.