ORTAK TÜRK ALFABESİ NEDİR, KAÇ HARF VAR?

Ortak alfabe, Türk devletleri arasında dilsel birliği sağlamanın yanı sıra, kültürel bağları da derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu adım, ortak bir dil anlayışı ile Türk dünyasındaki iş birliğini ve kimlik bilincini pekiştirecek.

34 harfli Ortak Türk Alfabesi, Türk dünyasındaki farklı lehçeler ve dil ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Türkiye Cumhuriyeti, mevcut 29 harfli alfabesini kullanmaya devam ederken, diğer Türk Cumhuriyetleri arasında Latin alfabesine geçiş süreci hız kazanacak.

Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler, Latin alfabesine geçişlerini tamamlamak ya da mevcut alfabelerini iyileştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu alfabe değişiklikleri, Türk dünyasında hem kültürel hem de siyasi bağımsızlığın bir simgesi olarak değerlendiriliyor.