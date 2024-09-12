Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Twitch yayıncısı 'Jahrein' rumuzu ile bilinen Ahmet Sonuç gözaltına alındı.

📢 Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI📢 pic.twitter.com/E3bQTvnBh7 — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 12, 2024

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.