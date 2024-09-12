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        Haberler Gündem Sosyal medyada Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç gözaltına alındı - Güncel Haberler

        Jahrein gözaltına alındı: Müstehcenlik suçundan işlem başlatıldı

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:00
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        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
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        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Twitch yayıncısı 'Jahrein' rumuzu ile bilinen Ahmet Sonuç gözaltına alındı.

        Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

        X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

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        Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

        "JAHREIN İSİMLİ/RUMUZLU KULLANICI TESPİT EDİLMİŞTİR"

        Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

        (E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır.

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