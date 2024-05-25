Eşini uyurken öldüren şüpheli, tutuklandı
ERZURUM'da gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) sabah uyurken tabancayla vurarak öldüren Halil Ciğerli (71), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
ERZURUM'da gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli’yi (73) sabah uyurken tabancayla vurarak öldüren Halil Ciğerli (71), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra uyudu. Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, bir süre bekleyip, dışarı çıktı. Ciğerli, cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı.
Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Halil Ciğerli'nin ifadesinde, yaklaşık 10 yıldan beri eşiyle sorunları bulunduğunu, kendisiyle ilgilenmediğini, önceli yıllarda 2 yıl boyunca çocuklarının yanında kaldığını öne sürdü.
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