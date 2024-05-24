Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden biri de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaşmış, bu salonlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Erzurum'da geleceğin yüzücül...
        Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Erzurum'da geleceğin yüzücül...
        Erzurum'da psikiyatri hastaları fidan dikti
        Erzurum'da psikiyatri hastaları fidan dikti
        Gece tartıştığı eşini, sabah uyurken tabancayla öldürdü
        Gece tartıştığı eşini, sabah uyurken tabancayla öldürdü
        Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü
        Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü
        Erzurum'da kayıp Kangal köpeği, arazide doğum yapan koyunla yavrusunu korur...
        Erzurum'da kayıp Kangal köpeği, arazide doğum yapan koyunla yavrusunu korur...
        Tur şirketi sahibi, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü (2)
        Tur şirketi sahibi, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü (2)