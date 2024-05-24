Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaşmış, bu salonlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarılmıştı.

Şüphelilerden biri de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

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