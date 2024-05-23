Tur şirketi sahibi, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü (2)

TUTUKLANDI

BabasıFahrettin Aydın'ı öldüren Muhammed Tuğra Aydın, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde son birkaç yıldır babası ile aralarının maddiyat yüzünden bozuk olduğunu ve sık sık tartıştıklarını söyleyen Aydın, "Olay gecesi babamın yanına konuşmaya gittim. Para istedim ancak yine tartıştık. Aslında yanına aramızdaki sorunu çözmeye gitmiştim. Tartışma büyüyünce ofisteki tabancayı alıp rastgele ateş ettim" diye konuştu. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Muhammed Tuğra Aydın, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVLADA SADECE DEĞER KAVRAMLARI BIRAKIRSINIZ

Otopsi için cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Fahrettin Aydın'ın 17 Nisan'da baba ve evlat üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşımında, bir babanın evlatlarına bırakacağı en güzel mirasın değerler olduğunu anlatan bir hikayeye yer verdi. Aydın'ın, "Evladınıza ne araba bırakırsınız, ne ev, ne de başka bir miras. Evlada sadece değer kavramları bırakırsınız" sözleri dikkat çekti.

Bu arada Aydın'ın cenazesi yarın öğleyin Narmanlı Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.