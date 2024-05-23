Erzurum'da un yüklü kamyon şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ile İspir Belediye Başkan Vekili Ali Efeoğlu da kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazada kamyonda sıkışan Aktaş hayatını kaybetti, sürücü Durmuş ise yaralandı. Karasu ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rize'den İspir'in Madenköprü Mahallesi'ne beraberindeki Recep Karasu ve Bayram Aktaş (44) ile un götüren Emre Durmuş yönetimindeki 53 AK 627 plakalı kamyon, ilçenin Aşağı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde, Çoruh Nehri kenarındaki şarampole devrildi.

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