Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
Akşam saatlerinde havanın soğumasıyla aniden bastıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Kentteki tarihi Erzurum Kalesi, Çifte Minareli ile Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Camisi ve Tepsi Minareli Saat Kulesi çevresi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Kar, çocuklar için ise eğlenceye dönüştü.
