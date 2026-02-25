Erzurum'da sopalı kavgaya ilişkin 10 şüpheli yakalandı

Erzurum’da 2 grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Kongre Caddesi’nde akşama doğru 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopayla 1 kişinin yaralandığı kavgaya polis ekipleri müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Ekipler, konuyla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

