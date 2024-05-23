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        Erzurum'da öğrenciler tiyatro oyununda Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı

        Erzurum'da Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü'nce hazırlanan "Bir Kalemin Işığında" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:51
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        Erzurum'da öğrenciler tiyatro oyununda Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı
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        Erzurum'da Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü'nce hazırlanan "Bir Kalemin Işığında" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kulüp öğretmeni İsmail Demir’in yazdığı ve Saniye Girgin'in yönettiği oyun, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle buluşturuldu.

        Lise öğrencileri, oyunda Milli Mücadele döneminin iki önemli kahramanı İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ile Halide Edip Adıvar'ı canlandırdı.

        Adnan Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında okulun tiyatro kulübü tarafından "Bir Kalemin Işığında" oyununun hazırlandığını söyledi.

        Öğrencilerin 6 ay oyuna hazırlandığını dile getiren Yanık, "İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele'nin en önemli kahramanı olan Halide Edip Adıvar'ı oyunda canlandırmaya çalıştık. Buradaki temel felsefemiz, çocuklarımızın milli duygularını harekete geçirmek, sorumluluk bilinci, vatan sevgisi ve millet olma şuurunu uyandırmaktır." dedi.

        Okul olarak 6 yıldır tiyatro ile ilgilendiklerini anlatan Yanık, imkanlar doğrultusunda başka illerde de bu tiyatro oyununu sahnelemeyi planladıklarını dile getirdi.

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