Atatürk Üniversitesi ile Azerbaycan'daki üniversiteler arasında işbirliği

Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı'nın, Azerbaycan'da üniversiteleri ziyaret ederek iş birliği görüşmelerinde bulunduğu bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısına katılan Çomaklı, programın ardından, Azerbaycan üniversitelerini ziyaret ederek, hem iş birliği protokolü imzaladı hem de Atatürk Üniversitesi ile Azerbaycan arasında akademik köprünün güçlenmesi noktasında mevkidaşları ile görüş alışverişinde bulundu.

Çomaklı, TÜRKÜNİB toplantısı sonrasında gerçekleşen akademik görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Azerbaycan'daki çeşitli üniversitelerle bir araya gelerek önemli iş birliği protokollerine imza attık. Bu iş birliği protokollerinin temel amacı, akademik ve bilimsel alanlarda ortak çalışmalar yürütmek, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları düzenlemek, ortak projeler ve yayınlar gerçekleştirmektir. Bu vesileyle, iki ülke arasındaki eğitim ve bilimsel bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.