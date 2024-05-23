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        Atatürk Üniversitesi ile Azerbaycan'daki üniversiteler arasında işbirliği

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı'nın, Azerbaycan'da üniversiteleri ziyaret ederek iş birliği görüşmelerinde bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:14
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        Atatürk Üniversitesi ile Azerbaycan'daki üniversiteler arasında işbirliği
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        Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı'nın, Azerbaycan'da üniversiteleri ziyaret ederek iş birliği görüşmelerinde bulunduğu bildirildi.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısına katılan Çomaklı, programın ardından, Azerbaycan üniversitelerini ziyaret ederek, hem iş birliği protokolü imzaladı hem de Atatürk Üniversitesi ile Azerbaycan arasında akademik köprünün güçlenmesi noktasında mevkidaşları ile görüş alışverişinde bulundu.

        Çomaklı, TÜRKÜNİB toplantısı sonrasında gerçekleşen akademik görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Azerbaycan'daki çeşitli üniversitelerle bir araya gelerek önemli iş birliği protokollerine imza attık. Bu iş birliği protokollerinin temel amacı, akademik ve bilimsel alanlarda ortak çalışmalar yürütmek, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları düzenlemek, ortak projeler ve yayınlar gerçekleştirmektir. Bu vesileyle, iki ülke arasındaki eğitim ve bilimsel bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların, köklü bir geçmişe dayandığını ifade eden Rektör Çomaklı, şunları kaydetti:

        "Ortak tarihimiz, dilimiz, kültürümüz ve değerlerimiz, bu iki milletin kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmektedir. 'Bir millet, iki devlet' anlayışıyla hareket ederek, eğitim ve bilim alanında da bu güçlü bağları daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Azerbaycan'da bize gösterilen misafirperverlik ve ilgi için tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu iş birlikleri, üniversitemizin uluslararası alandaki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni fırsatlar sunuyor."

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