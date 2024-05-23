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        Tur şirketi sahibi tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü

        ERZURUM'da tur şirketi sahibi Fahrettin Aydın (55), tartıştığı oğlu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:00
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        Tur şirketi sahibi tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü
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        ERZURUM'da tur şirketi sahibi Fahrettin Aydın (55), tartıştığı oğlu M.T.A. (25) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, gece saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında meydana geldi. Erzurum'da uzun yıllar tur şirketi işleten 3 çocuk babası Fahrettin Aydın ile oğlu M.T.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.T.A. babasını tabancayla vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Fahrettin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.A. Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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