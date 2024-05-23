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        Erzurum'da bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü

        Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 02:04 Güncelleme: 23.05.2024 - 02:04
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        Erzurum'da bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü
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        Erzurum’da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

        Çaykara Caddesi’nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki bir ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekipleri, baba Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.

        Ölen babanın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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