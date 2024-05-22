Erzurum'da MÜSİAD üyeleri ile İranlı iş insanları, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüştü

Erzurum'da İranlı iş insanları ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetim kurulu üyeleri, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüşme gerçekleştirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve iş insanlarından oluşan heyetle MÜSİAD Erzurum Şubesi'nde toplantı yapıldı.

MÜSİAD Erzurum Başkanı Abdulkerim Kavaz, toplantıdaki konuşmasına, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü belirtip, heyete başsağlığı diledi.

Erzurum-İran ticari ilişkilerinin köklü bir tarihi geçmişinin olduğunu ifade eden Kavaz, ticaretin artması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Kavaz, ülkeler arasındaki ticaret ile sosyal, kültürel ve turizm alanlarında da işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kazvin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ehsan Babaeı de kentin coğrafi ve nüfusuyla ekonomik potansiyelinden bahsetti.

Erzurum'da bulunan çeşitli sektörlerin iş fırsatlarını değerlendirmek istediklerini aktaran Babaeı, 1 milyon 300 bin nüfusa sahip olan Kazvin'de 4 bin işletmenin faaliyet gösterdiğini bildirdi.