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        Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

        ERZURUM merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:50
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        Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı
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        ERZURUM merkezli 11 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik soruşturma başlattı. Çok sayıda banka hesabı temin eden şahısları 3 ay süren fiziki ve teknik takibe alan polis, yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Belirlenen hesaplarda 276 milyon 64 bin 578 liralık hareket olduğunu saptayan polis, şüphelilere yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda dijital materyal ile banka, kredi kartı ve kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

        Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, Erzurum’a getirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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