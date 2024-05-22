Erzurum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

Çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartların ele geçirildiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Takip döneminde banka hesaplarında 276 milyon 64 bin 578 liralık hareketlilik belirleyen ekipler, operasyon için çalışma başlattı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin edenleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takibe aldı.

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