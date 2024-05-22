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        Erzurum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

        Erzurum merkezli 11 ilde, kurulan bahis sitelerinde para transferine aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:06
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        Erzurum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
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        Erzurum merkezli 11 ilde, kurulan bahis sitelerinde para transferine aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin edenleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takibe aldı.

        Takip döneminde banka hesaplarında 276 milyon 64 bin 578 liralık hareketlilik belirleyen ekipler, operasyon için çalışma başlattı.

        Ekipler, Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartların ele geçirildiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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