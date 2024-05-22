Erzurum'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarıldı.
Kadınlar, sağlık kontrolleri için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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