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        Erzurum'da lise öğrencileri Gazze için sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı

        Erzurum'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:48
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        Erzurum'da lise öğrencileri Gazze için sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı
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        Erzurum'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kentteki liselerde eğitim gören öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamak için okullarının bahçelerinde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrakları açan öğrenciler, pankartlar ve dövizler eşliğinde sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı.

        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler de Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eyleme katıldı.

        Kocaaliler, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Zulüm durana kadar durmayacağız. Dün üniversite kampüslerinde olduğu gibi bugün de Erzurum'un asil gençleri lise bahçelerinde ‘say stop (dur de)’ dedi. Erzurum'da 20 ilçedeki 76 lisede yaklaşık 15 bin genç kardeşimiz, zulüm için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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