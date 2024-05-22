Erzurum'da lise öğrencileri Gazze için sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı

Erzurum'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kentteki liselerde eğitim gören öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamak için okullarının bahçelerinde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları açan öğrenciler, pankartlar ve dövizler eşliğinde sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı.

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler de Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eyleme katıldı.

Kocaaliler, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Zulüm durana kadar durmayacağız. Dün üniversite kampüslerinde olduğu gibi bugün de Erzurum'un asil gençleri lise bahçelerinde ‘say stop (dur de)’ dedi. Erzurum'da 20 ilçedeki 76 lisede yaklaşık 15 bin genç kardeşimiz, zulüm için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.