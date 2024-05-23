BMD kira artışından şikayetçi: "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"

BMD Başkanı Sinan Öncel, üye markalar arasında yaptıkları Nisan ayı anketini değerlendirdi.

BMD çatısı altında yer alan marka sayısının 514’e ulaştığını bildiren Öncel, her ay düzenli yaptıkları anketlerle sektörün nabzını tuttuklarını hatırlattı. Üye markalar arasında hazır giyimden elektroniğe, mobilyadan kozmetiğe tüm kategorilerin yer aldığına dikkat çeken Öncel, şöyle devam etti:

“Anketlerde üyelerimizin en az yüzde 50’sinin katılımına ve her kategorinin yeterli düzeyde temsil edilmesine özen gösteriyoruz. Çıkan sonuç ışığında da mevcut tabloyu analiz ediyor, sorunları ve çözüm önerilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Anketlerimiz uzunca bir süredir bize bir şey söylüyor. Perakendenin bir numaralı sorunu yüksek maliyet artışı. Maliyet artışının temel olarak iki nedeni var. Birincisi ithal girdilere uygulanan ilave gümrük vergileri ve bitmiş ürünlerdeki referans fiyat uygulaması. İkincisi ise 6 kata kadar ulaşan fahiş kira artışı talepleri. Tedariklerimizi olabildiğince yurt içinden karşılamaya çalışmakla birlikte ham madde ve yarı mamul ithal etmek durumunda kalıyoruz. Ancak ilave gümrük vergileri nedeniyle girdilerimizi dünya ortalamasının çok üzerinde fiyata mal edebiliyoruz. Öte yandan, koleksiyon çeşitliliğimizi artırmak için yurt dışından bitmiş ürün almak durumundayız. Bitmiş üründe de referans fiyat uygulaması var. Örneğin 5 dolar birim fiyatı olan bir ürünün maliyeti referans fiyat üzerinden verilen vergilerle 10 dolara çıkıyor. Üstelik referans fiyat üzerinden ödediğimiz KDV’nin de farkını mahsup edemiyoruz. Bu da doğal olarak fiyatlarımıza yansıyor.”

REKLAM "MALİYET KISKACI ENFLASYONLA MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ ENGELLERDEN BİRİ" Sinan Öncel, girdilerden kaynaklı maliyet artışlarının yanı sıra BMD üyelerinin istisnasız tamamının AVM ve cadde mağazalarında fahiş kira artışı taleplerinden şikâyetçi olduğuna dikkat çekti. Öncel, şunları söyledi: “Kirasını her yıl zaten yüzde 60 civarında artıran markalarımız kontratın uzama süresi bitiminde 3-6 kat arasında kira artışı talepleri ile karşı karşıya kalıyor. Referans fiyat uygulaması ve fahiş kira artışı talepleri enflasyonla mücadelede de en önemli engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Astronomik artış talepleri nedeniyle kiranın birim maliyet içindeki payının her geçen gün yükselmesi fiyatları yukarı çekerken sektörün kârlılığını da olumsuz etkiliyor. Bütün bunlara ilave olarak yüksek maliyet artışları nedeniyle alışveriş turizmindeki avantajımızı da büyük ölçüde kaybetmiş bulunuyoruz. Ne yazık ki birçok kategoride Avrupa’dan pahalı bir ülke durumuna geldik.”