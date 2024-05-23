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        Kayıp sandıkları çoban köpekleri Kral'ı, yaylada doğum yapan koyunun yanında buldular

        ERZURUM'da, kayıp sanılan çoban köpeği Kral, yaylada doğum yapan koyunun yanında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:00
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        Kayıp sandıkları çoban köpekleri Kral'ı, yaylada doğum yapan koyunun yanında buldular
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        ERZURUM'da, kayıp sanılan çoban köpeği Kral, yaylada doğum yapan koyunun yanında bulundu. Sürü sahibi Ferit Kaya, dağda 2 gün boyunca koyun ve kuzusuna sahip çıktığını belirttiği Kral'ı, büyükbaş budu vererek ödüllendirdiğini söyledi.

        Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde oturan Kaya ailesine ait bin koyunluk sürü, çobanlar tarafından 3 bin 200 metre rakımlı Sünnet Yaylası'nda otlatıldıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ağıla getirildi. Çobanlar sürüdeki 8 köpekten Kral ile gebe 1 koyunun olmadığını fark etti. 2 gün sonra aynı bölgede sürüyü otlatan çobanlar, Kral'ı, yanında kayıp koyun ve yeni doğan kuzusuyla buldu. Kral'ın sadakatine ve görev bilincine hayran kaldıklarını söyleyen çobanlardan Azat Miroğlu, "Yayladan döndüğümüzde, köpeklerimizden Kral'ın olmadığını fark ettik. Döner dedik ancak 2 gün boyunca gelmedi. Buna bir anlam veremedik. 2 gün sonra tekrar yaylaya çıktığımızda Kral'ı fark ettik, yanına gittiğimizde koyun ve bir de kuzu gördük. Kral, doğum yapmak için sürünün gerisinde kalan koyunun yanında kalmış. İki gün boyunca aç ve susuz kalmasına rağmen onları korumuş. Kral bizi gördükten sonra uykuya daldı" diye konuştu. Sürü sahibi Ferit Kaya da, koyun ve kuzusuna sahip çıktığı için Kral'ı, büyükbaş budu vererek ödüllendirdiğini söyledi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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