Başkent için kritik uyarı!
Türkiye'nin büyük bölümü yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, başkent için uyarıda bulunarak, "Ankara'da yağışın kuvvetleneceği akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde hayat olumsuz etkilenebilir. Kentte su baskınları, caddelerde su birikintileri ve olası yıldırım düşmesi riskleri var" ifadelerini kullandı
Türkiye’de bu mayıs, batı ve güney bölgelerde yaz gibi sıcak geçse de, kuzey ve doğu bölgelerde hava hem serin, hem de Anadolu’ya kuvvetli yağışlar yaklaşıyor.
Ankara’da yağışın kuvvetleneceği akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde hayat olumsuz etkilenebilir.
Kentte su baskınları, caddelerde su birikintileri ve olası yıldırım düşmesi riskleri var. Ankara, Bolu, Eskişehir, Bartın çevresi yağışların en kuvvetli olacağı alan. Bu merkezlerde cuma sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmakta yarar var.
İstanbul’da bugün tahmini olarak saat 14-16 arası yağmur geçişi görülebilir, lokal olarak kuvvetli (Ve gök gürültülü) yağış özellikle Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakasında bekleniyor.
İstanbul’un havasını serin tutan poyrazlı esinti bu şekilde sürüyor, gelecek 3-4 gün daha hissedilen sıcaklıklar 18-20°C civarında fakat şehirde güney ilçeler 25-30°C arasına kadar ısınabiliyor.
Perşembenin kuvvetli yağışlarından sonra Anadolu’da yarın da yağış var, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu genelinde cuma öğle ve gece arası yağmurlu geçecek.