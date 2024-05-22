Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik
EuroLeague'de Final Four mücadelesi öncesi Fenerbahçeli taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında tartışma yaşandı. İşte yaşananlar...
THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e gelmeye başladı.
Berlin’de takımlar otele girerken şok bir olay da yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarıyla Panathinaikos koçu Ergin Ataman arasında tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar, Ergin Ataman aleyhine 'Doping yapsana' tezahüratında bulundu.
ATAMAN'DAN KÜFÜRLÜ KARŞILIK
Bunun üzerine Ergin Ataman'ın da taraftarlara küfürlü karşılık vermesi üzerine tartışmanın boyutu alevlendi ve taraftarlar küfürlü tezahüratlarına devam etti.
Çok sinirlenen Ergin Ataman'ın "Güvenlik görevlileri nerede?" diye bağırdığı görüldü.
Euroleague Final Four mücadelesinde Cuma günü Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek.