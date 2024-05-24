Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Gece tartıştığı eşini, sabah uyurken tabancayla öldürdü

        ERZURUM'da, Halil Ciğerli (71), gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) sabah uyurken yatağında tabancayla vurarak öldürüp polise teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gece tartıştığı eşini, sabah uyurken tabancayla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da, Halil Ciğerli (71), gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) sabah uyurken yatağında tabancayla vurarak öldürüp polise teslim oldu. Prostat kanseri olan Halil Ciğerli ile eşinin 'şiddetli geçimsizlik' yaşadığı öne sürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra uyudu. Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, bir süre bekleyip, dışarı çıktı. Ciğerli, cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayı duyup gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.

        Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Kopya sitelerle servet elde ettiler
        Kopya sitelerle servet elde ettiler
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da psikiyatri hastaları fidan dikti
        Erzurum'da psikiyatri hastaları fidan dikti
        Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü
        Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü
        Erzurum'da kayıp Kangal köpeği, arazide doğum yapan koyunla yavrusunu korur...
        Erzurum'da kayıp Kangal köpeği, arazide doğum yapan koyunla yavrusunu korur...
        Tur şirketi sahibi, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü (2)
        Tur şirketi sahibi, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü (2)
        Erzurum'da öğrenciler tiyatro oyununda Milli Mücadele kahramanlarını canlan...
        Erzurum'da öğrenciler tiyatro oyununda Milli Mücadele kahramanlarını canlan...
        Erzurum'da un yüklü kamyon şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...
        Erzurum'da un yüklü kamyon şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...