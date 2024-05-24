Gece tartıştığı eşini, sabah uyurken tabancayla öldürdü
ERZURUM'da, Halil Ciğerli (71), gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) sabah uyurken yatağında tabancayla vurarak öldürüp polise teslim oldu.
ERZURUM'da, Halil Ciğerli (71), gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) sabah uyurken yatağında tabancayla vurarak öldürüp polise teslim oldu. Prostat kanseri olan Halil Ciğerli ile eşinin 'şiddetli geçimsizlik' yaşadığı öne sürüldü.
Olay, sabah saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra uyudu. Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, bir süre bekleyip, dışarı çıktı. Ciğerli, cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayı duyup gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.
Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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