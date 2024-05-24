Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından Halil C, mahalledeki bir çay ocağında polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi, karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu.

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