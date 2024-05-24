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        Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi, karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:19
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        Erzurum'da bir kişi karısını silahla öldürdü
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi, karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Halil C (71), evinde karısı Hamgül C'yi (73) silahla öldürdü.

        Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından Halil C, mahalledeki bir çay ocağında polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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