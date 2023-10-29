Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel "Genç Cumhuriyete minnet" resim sergisi açıldı Erzurum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla lise öğrencilerinin hazırladığı "Genç Cumhuriyete minnet" resim sergisi açıldı.

Erzurum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla lise öğrencilerinin hazırladığı "Genç Cumhuriyete minnet" resim sergisi açıldı.

Kongre Binası'nda Adnan Menderes Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencileri tarafından Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergide, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Mücadelesi dönemine ait yağlı tablolar ve Atatürk portreleri izlenime sunuldu.

Lise Müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine, çocuklara farkındalık yaratmak için sergiyi açtıklarını söyledi.

Serginin vatandaşlar tarafından beğenildiğini aktaran Yanık, "Çalışmamız çok kısa sürede öğrenci ve öğretmenlerimizin gayretleriyle şekillendi. Savaş dönemini gündeme getiremeye çalıştık. Cumhuriyetin bizde bıraktığı izleri konuşabilmek ve derin algı oluşturabilmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Emel Özcan da Cumhuriyetin 100. yılı için öğrencilerin gayretleriyle çalışmalarını tamamladığını belirterek, "100 yılı hazırlayan kuruluş ve kurtuluş dönemini tema edindik. Sergimizde, 1. Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar süreyi ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarını konu aldık, sanat yoluyla konuşmak istedik." dedi.

12. sınıf öğrencisi Dilanur Bayrak ise her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda çeşitli çalışmalar yaptıklarına değinerek, "Kurtuluş Savaşı'nda yaralanan arkadaşını sırtında taşıyan bir askeri çizdim, o anları yansıtmaya çalıştım." diye konuştu.

Açılışa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkan Vekili Esat Bindesen ile vatandaşlar katıldı.