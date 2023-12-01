Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sırt çantasına gizlenmiş 506 gram metamfetamin ele geçirildi

        Erzurum'da sırt çantasına gizlenmiş 506,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:52 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sırt çantasına gizlenmiş 506 gram metamfetamin ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da sırt çantasına gizlenmiş 506,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Y'nin üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada, çantanın alt kısmında astar içerisine gizlenmiş 506,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.P emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kız öğrencilerle bir araya geldi
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kız öğrencilerle bir araya geldi
        Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini...
        Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini...
        Erzurum'da bir evde 214 bin 800 makaron ele geçirildi
        Erzurum'da bir evde 214 bin 800 makaron ele geçirildi
        Erzurum'da yaralı bulunan kızılkuyruk kuşu tedavisinin ardından doğaya bıra...
        Erzurum'da yaralı bulunan kızılkuyruk kuşu tedavisinin ardından doğaya bıra...
        Erzurum 2. OSB'de kurulacak GES'in dağıtım lisansı alındı
        Erzurum 2. OSB'de kurulacak GES'in dağıtım lisansı alındı