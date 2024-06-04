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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti - Haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!

        İstanbul'da, iddiaya göre M.M.A., aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 eski arkadaşı ile yolda karşılaştı ve tartışmaya başladı. Kısa süre içinde tartışmanın büyümesiyle M.M.A. iki arkadaşını bıçakladı. Bıçaklanan kişilerden M.A. hayatını kaybederken, diğerinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:58
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        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
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        İstanbul'da olay, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltında 2 Mayıs Pazar günü saat 00.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen M.A. (20) ve M.A.B., aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan eski arkadaşları M.M.A. ile karşılaştı.

        TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre taraflar, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.M.A., telefonla görüşme yaptı. Daha sonra telefonu M.A.'ya verdi. Telefon görüşmesinin sonlanmasının ardından taraflar arasındaki tartışma devam etti.

        İKİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

        Bu sırada M.M.A. üzerindeki bıçağı çıkararak, önce M.A.'yı daha sonra M.A.B.'yı bıçakladı. M.A. ve M.A.B., aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. İkili yaralı şekilde farklı yönlere doğru koşarak, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        M.M.A. ise, M.A.'nın peşinden gitti. M.A. kısa bir süre sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, şüpheli M.M.A. da olay yerinden kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Haber verilmesi üzerine M. A., ve M.A.B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.A.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M. M. A.'yı kısa bir süre sonra yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M. M. A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

        Hayatını kaybeden M.A., Pazar günü Sultançiftliği Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Taşoluk mezarlığında defnedildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Öte yandan yaşanan olay ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda karşılaşan tarafların tartıştığı, ardından şüphelinin bir süre sonra 2 kişiyi bıçakladığı anlar yer alıyor.

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