Şule Özlem Ural boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi! Mersin'de, 40 yaşındaki Şule Özlem Ural'ın evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli 20 yaşındaki A.Y. tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Ural'ı darp ettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını beyan ettiği öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 04.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:27 facebook

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