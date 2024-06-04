Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şule Özlem Ural boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi! | Son dakika haberleri

        Şule Özlem Ural boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!

        Mersin'de, 40 yaşındaki Şule Özlem Ural'ın evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli 20 yaşındaki A.Y. tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Ural'ı darp ettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını beyan ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde, dün devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurmuş, motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığının belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alınmıştı.

        POLİS, KASA ALINAN EVDE CANSIZ ŞULE'Yİ BULDU

        AA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y'nin ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden aldığını söylemesi üzerine adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde Şule Özlem Ural'ın (40) cesediyle karşılaşmıştı.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

        Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu tespit edilen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.

        CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

        Cinayete ilişkin gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        ZANLI GECE DARP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

        Öte yandan, zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Ural'ı darp ettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını beyan ettiği öğrenildi.

        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı! Haberi Görüntüle
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD açıkladı! Şırnak'ta nehirde kayboldu, Suriye'de bulundu
        AFAD açıkladı! Şırnak'ta nehirde kayboldu, Suriye'de bulundu
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor