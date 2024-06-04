FATMA KARANFİL HAKKINDA

3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

Fatma Karanfil, bir gün Öztürk Serengil ile karşılaştı. Serengil, sordu; "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" Karanfil, cevap verdi; "Sizin gibi oyuncu olacağım. Fatma Karanfil, Ses Dergisi'nin Sinema Güzel yarışmasında 3'üncü olarak oyunculuğa başladıktan sonra ardı ardına filmlerde rol aldı. O filmlerden biri de 1969'da rol aldığı 'Yaşamak Güzel Şey'di. O filmde kamera karşısına birlikte geçtiği oyuncu ise Öztürk Serengil'di.