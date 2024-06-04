Fatma Karanfil hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Fatma Karanfil, 72 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, 'Aşk-ı Memnu'da 'Şayeste' karakterine hayat vermişti
1960 ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Yeşilçam'da iz bırakan ve bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Karanfil'den acı haber geldi.
Geçtiğimiz haftalarda entübe edilen Fatma Karanfil, 72 yaşında hayata veda etti.
Film San Vakfı tarafından yapılan açıklamada ise "Türk Sineması’nın ve Tiyatrosu’nun usta sanatçısı Fatma Karanfil’e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"
FATMA KARANFİL HAKKINDA
3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.
Fatma Karanfil, bir gün Öztürk Serengil ile karşılaştı. Serengil, sordu; "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" Karanfil, cevap verdi; "Sizin gibi oyuncu olacağım. Fatma Karanfil, Ses Dergisi'nin Sinema Güzel yarışmasında 3'üncü olarak oyunculuğa başladıktan sonra ardı ardına filmlerde rol aldı. O filmlerden biri de 1969'da rol aldığı 'Yaşamak Güzel Şey'di. O filmde kamera karşısına birlikte geçtiği oyuncu ise Öztürk Serengil'di.
1975'te Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra boşanan Karanfil, 1976 - 1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı.
Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.