Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Fatma Karanfil, 72 yaşında hayatını kaybetti - Fatma Karanfil kimdir?

        Fatma Karanfil hayatını kaybetti

        Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Fatma Karanfil, 72 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, 'Aşk-ı Memnu'da 'Şayeste' karakterine hayat vermişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 09:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1960 ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Yeşilçam'da iz bırakan ve bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Karanfil'den acı haber geldi.

        2

        Geçtiğimiz haftalarda entübe edilen Fatma Karanfil, 72 yaşında hayata veda etti.

        3

        Film San Vakfı tarafından yapılan açıklamada ise "Türk Sineması’nın ve Tiyatrosu’nun usta sanatçısı Fatma Karanfil’e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

        4

        FATMA KARANFİL HAKKINDA

        3 Şubat 1952'de Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968'de Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

        Fatma Karanfil, bir gün Öztürk Serengil ile karşılaştı. Serengil, sordu; "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" Karanfil, cevap verdi; "Sizin gibi oyuncu olacağım. Fatma Karanfil, Ses Dergisi'nin Sinema Güzel yarışmasında 3'üncü olarak oyunculuğa başladıktan sonra ardı ardına filmlerde rol aldı. O filmlerden biri de 1969'da rol aldığı 'Yaşamak Güzel Şey'di. O filmde kamera karşısına birlikte geçtiği oyuncu ise Öztürk Serengil'di.

        5

        1975'te Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra boşanan Karanfil, 1976 - 1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı.

        6

        Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

        7

        Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Şayeste' rolüyle de hatırlanıyor.

        8

        Fatma Karanfil, 78 sinema filmi ve TV yapımında rol aldı.

        #fatma karanfil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!