Ceza'dan Sagopa Kajmer'e başsağlığı mesajı
Rapçi Ceza, yıllardır küs olduğu, hayranlarının tüm uğraşına rağmen barıştıramadığı meslektaşı Sagopa Kajmer'e başsağlığı diledi. Sagopa Kajmer, Ceza'nın başsağlığı dilemesine; "Çok teşekkürler Ceza. Ölüm gününde düşmanlıklar ölür ve acılar paylaşılır" şeklinde cevap verdi
Türk rap müziğinin iki önemli ismi Ceza ve Sagopa Kajmer'in yıllardır küs. Her ikisinin hayranlarının uğraşına rağmen iki meslektaş barışmadı.0
Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz, akciğer kanserine yenik düşerek dün vefat etti.
İki gündür tedavisi yoğun bakımda devam eden Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"BEN HEM SAVAŞI HEM DE ANNEMİ KAYBETTİM"
Sagopa Kajmer; "2 Haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı, savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem de annemi kaybettim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.
Ceza, bunun üzerine yıllardır görüşmediği Sagopa Kajmer'e annesi Serpil Özyavuz'u kaybetmesinin ardından zeytin dalı uzattı.
Ceza, annesi Serpil Özyavuz'u kaybeden Sagopa Kajmer'e başsağlığı diledi.
"ÇOK AĞIR BİR ACI"
47 yaşındaki Ceza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başın sağ olsun, çok ağır bir acı... Sana ve ailene sabır diliyorum. Rahmetle Serpil Özyavuz" ifadelerini kullandı.
"ÖLÜM GÜNÜNDE DÜŞMANLIKLAR ÖLÜR"
Sagopa Kajmer de Ceza'nın başsağlığı mesajına "Çok teşekkürler Ceza. Ölüm gününde düşmanlıklar ölür ve acılar paylaşılır" sözleriyle karşılık verdi.
Serpil Özyavuz’un cenazesi, İlkadım ilçesindeki Rasathane Camii’ne getirildi. Cenazenin camiye geleceğini duyan Sagopa Kajmer hayranları, caminin etrafında toplandı. Ünlü rapçi, araçtan ineceği sırada arkadaşları görüntü alınmasını istemedi. Ünlü şarkıcı, daha sonra cami önüne geldiği araçla uzaklaştı.
Serpil Özyavuz’un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Sagopa Kajmer’in kardeşi Emre Özyavuz, babası ve akrabaları katılırken, ünlü şarkıcının Kıranköy Mezarlığı'ndaki define katılamadığı öğrenildi.