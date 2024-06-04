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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil satışlarına kampanya dopingi - Otomobil Haberleri

        Otomobil satışlarına kampanya dopingi

        Otomobil markalarının son dönemde hız verdiği kampanyalar, satışlarda etkisini gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 10.1 azalsa da, toplam pazar Nisan ayına göre dikkat çeken oranda büyüdü. ODMD rakamlarına göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Mayıs'ta, bir önceki Nisan ayına göre yüzde 30'un üzerinde arttı. Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR)  Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olması, yönetmeliğe hazırlıksız yakalanan ve elinde binlerce stok bulunan markaları kampanya yapmaya zorlamıştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 04.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:47
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

        Ocak-Mayıs dönemindeki otomobil satışlarına bakılacak olursa, yılın ilk 5 ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 7.9 oranında azaldı ve 96 bin 646 adede düştü.

        MAYIS'TA DARALMA SÜRDÜ

        Otomotiv pazarında Mayıs ayında ise Nisan'da başlayan daralma devam etti.

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        ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10.1 küçüldü ve 100 bin 305 seviyesine düştü.

        Geçtiğimiz ay, otomobil satışları yüzde 8.19 oranında azaldı ve 80 bin 260 adet şeklinde kayıtlara geçti. Mayıs'ta gerçekleşen hafif ticari araç satışları da bir önceki yıla göre yüzde 17 azaldı ve 20 bin 45 adet olarak gerçekleşti.

        Mayıs ayında devam düşüşe rağmen, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 45.7 arttı.

        Toplam pazarda Ağustos 2022'den sonra ilk daralma Nisan 2024'te yaşanmıştı.

        KAMPANYALAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ

        Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olması, son 2 aydır markaları kampanya yapmaya zorladı.

        Yönetmeliğe hazırlıksız yakalanan ve elinde binlerce stok bulunan markalar kampanyalara ağırlık vermesi, pazarın Mayıs ayında geçen seneye göre daralmasını engelleyemese bile, bir önceki Nisan ayına göre hatırı sayılır bir artış göze çarpıyor.

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        Öyle ki, Nisan'da yaklaşık 62 bin otomobil satılmış, toplam pazarda 76 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti.

        Rakamlar, satışların 1 ayda yüzde 30'dan arttığını gösteriyor. Bu durum, markaların fiyat indirimleri ve düşük faizli kampanyalarının satışları canlandırdığını gözler önüne seriyor.

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