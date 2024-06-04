Otomobil satışlarına kampanya dopingi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs dönemindeki otomobil satışlarına bakılacak olursa, yılın ilk 5 ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 7.9 oranında azaldı ve 96 bin 646 adede düştü.

MAYIS'TA DARALMA SÜRDÜ

Otomotiv pazarında Mayıs ayında ise Nisan'da başlayan daralma devam etti.

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ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10.1 küçüldü ve 100 bin 305 seviyesine düştü.