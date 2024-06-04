KALİTELİ BİR GÜNEŞLİK HAYAT KURTARIR

Sıcak bir gününü daha da sıcak yapan şey, güneş ışınlarının direkt eve vurmasıdır. Bu o kadar bunaltıcı olabilir ki durum çok rahatsız edici bir yere varabilir. Böyle zamanlarda güneş geçirmeyen bir perde kullanmak, odanın içindeki ısının artmasını engeller.

Ancak gece olduğunda ve güneş geri çekildiğinde, güneş ışığına maruz kalan odayı havalandırmak önemlidir. Böylece odanın içindeki hava tazelenir ve gündüzden kalan sıcak hava kolayca dışarı çıkabilir.