Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi uluslararası akreditasyona sahip oldu

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, uluslararası akreditasyon kuruluşu Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (European Association of Establishments for Veterinary Education - EAEVE) tarafından akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, EAEVE-ESEVT ekibinin Veteriner Fakültesine 2021 Kasım'da gerçekleştirdiği ilk ziyaretinin ardından hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen eksiklikler, üniversite, fakülte yönetimi, akademik ve idari personel tarafından yoğun çalışmalar yürütülerek giderildi.

Akreditasyon sertifikası, Paris'te yapılan EAEVE 37. Genel Kurul toplantısında EAEVE - ECOVE Komitesi Başkanı Prof. Dr. Florian Buchner tarafından Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam'a takdim edildi.

Paris'te 29 Mayıs'ta yapılan EAEVE’nin Avrupa Veteriner Eğitimi Komitesi (ECOVE) toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin akreditasyona sahip fakülte olmasına karar verildi.

Dekan Sağlam, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek sertifikayı kendisine verdi.

Çomaklı, ziyarette, üniversitelerin verdikleri eğitimi göstermek amaçlı, ulusal ve uluslararası çapta bağımsız kurumlardan aldığı kalite belgesi olarak tanımlanan akreditasyon belgelerine bir yenisini daha ekleyen Atatürk Üniversitesinin, bu alanda bir marka haline geldiğini belirtti.

Veteriner Fakültesinin uluslararası akreditasyon belgesi almaya hak kazandığını bildiren Çomaklı, "Bu önemli başarı, fakültemizin dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüttüğünün en önemli kanıtıdır. Uluslararası akreditasyon süreci, büyük bir özveri ve titizlikle yürütülen çalışmaların sonucunda elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.