İtalya - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Montella'nın 11'i
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında özel maçta bugün İtalya ile karşılaşacak. Peki İtalya - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar...
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer'in yöneteceği Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE F GRUBUNDA YER ALIYOR
Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.
B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.
ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİKLER OLDU
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şampiyona öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadrodan Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a gönderildi.
Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna alınan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya maçının ardından yeniden A Takım kadrosuna dahil olacak.
Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla milli takım kampına İtalya'da katılacakları açıklanan Arda Güler ve Salih Özcan'ın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.
MİLLİ TAKIM 625. MAÇINA ÇIKACAK
Hazırlık maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 625. müsabakaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 283'ü özel toplam 624 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 235 yenilgi yaşadı.
İTALYA'YI HİÇ MAĞLUP EDEMEDİK
A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.
Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.
Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
İşte Montella'nın muhtemel 11'i:
Mert Günok
Cenk Özkaçar
Abdülkerim Bardakcı
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Okay Yokuşlu
Hakan Çalhanoğlu
Orkun Kökçü
Yunus Akgün
Barış Alper Yılmaz