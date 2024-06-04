İtalya - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Montella'nın 11'i

İTALYA'YI HİÇ MAĞLUP EDEMEDİK

A Milli Futbol Takımı, özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.