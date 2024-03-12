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        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, üniversitelilere evlerinde iftarlık hazırlıyor

        Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ramazan ayında misafir olduğu öğrencilerin evlerinde yemek pişirip iftar sofrası hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 23:20 Güncelleme: 12.03.2024 - 23:20
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        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, üniversitelilere evlerinde iftarlık hazırlıyor
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        Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ramazan ayında misafir olduğu öğrencilerin evlerinde yemek pişirip iftar sofrası hazırlıyor.

        Uçar, eğitimleri için kent dışından gelen öğrencilere her yıl ramazan ayında geleneksel olarak evlerine misafir oluyor.

        Bu kapsamda kentteki bir mahallede üniversite öğrencilerinin kaldığı eve giden Uçar, kendi elleriyle öğrencilere yemek pişirip iftar sofrası hazırlıyor.

        Ramazan ayının ilk günlerinde iftarı öğrencilerin evlerinde açan Uçar, bu ziyaretiyle de öğrencilerin gönüllerine dokunuyor.

        Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan ayında iftarı üniversiteli öğrencilerin evlerinde gençlerle yaptıklarını belirterek, "Öğrenci kardeşlerimizle yemek pişirip iftar sofrası hazırladık. Malatya'dan, Trabzon'dan, Sivas'tan, Nevşehir'den, Kayseri'den, Maraş'tan, Kırıkkale'den, Ankara'dan ilimize üniversite okumak için gelen bu gönlü güzel kardeşlerime ömür boyu başarılar diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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