Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) satranç klasik takım kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalara, kadınlarda 10 ülke 13 takımla katıldı. Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan ikişer takımla mücadele etti.

Toplam 7 tur üzerinden yapılan müsabakalar sonucunda kadınlarda Ukrayna altın, Polonya gümüş, Macaristan ise bronz madalya aldı.

Türkiye'den müsabakalara katılan takımlardan biri 10'uncu, diğeri ise 12'nci oldu.

Erkeklerde ise 13 ülke müsabakalara katıldı. Toplam 7 tur üzerinden oynanan erkekler klasik takımlarda altın madalyayı Hırvatistan, gümüş madalyayı Polonya, bronz madalyayı ise Kazakistan aldı.

Türkiye, bu kategoride ise 12'nci oldu.