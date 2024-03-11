Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Atatürk Üniversitesi ramazan boyunca öğrencilerine ücretsiz iftar verecek

        Atatürk Üniversitesi, ramazan ayı boyunca öğrencilerine ücretsiz iftar verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesi ramazan boyunca öğrencilerine ücretsiz iftar verecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi, ramazan ayı boyunca öğrencilerine ücretsiz iftar verecek.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, ramazan ayı boyunca merkezi yemekhanede özel menülerle öğrencilerine ücretsiz iftar yemeği verecek.

        Merkezi yemekhane dışında Pasinler, Narman, Oltu, İspir, Aşkale ve Hınıs kampüslerinde de iftar yemeği düzenlenecek.

        Atatürk Üniversiteli öğrenciler, gıda mühendisleri kontrolünde steril şekilde hazırlanan yemeklere ramazan ayı boyunca ücretsiz şekilde ulaşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin, ders çıkışlarında doğrudan yemekhaneye giderek ücretsiz iftar yemeğinden faydalanabileceğini ifade etti.

        Öğrencilerin ailelerinin birer emaneti olduğunu ve her türlü imkanı seferber ettiklerini belirten Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

        "Özellikle iftar saatlerinde yemekhanelerimizde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Burada öğrencilerimizin mağdur edilmemesi amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnanıyorum ki ramazan ayını üniversitemiz içerisinde en güzel şekilde geçireceğiz. Ramazan ayı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı, bereketli bir aydır. Birliği ve kardeşliği en derinden hissettiğimiz bu ayda öğrencilerimizin bütçesine katkı sağlamak, onları iftar sofralarında bir araya getirmek için çalışmalar yürüttük. Bu çalışma neticesinde Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile iş birliği yaptık ve öğrencilerimizin ücretsiz şekilde iftarlarını yapabilme zeminini oluşturduk."

        Çomaklı, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu'ya teşekkür ederek, ramazan ayının şehre, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bahar Öztan entübe edildi
        Bahar Öztan entübe edildi
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        Bahar yağmurları devam edecek
        Bahar yağmurları devam edecek
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Naci Görür uyardı!
        Naci Görür uyardı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Dolandırıcılık olaylarının arttığı Erzurum'da Vali Çiftçi'den halka uyarı:
        Dolandırıcılık olaylarının arttığı Erzurum'da Vali Çiftçi'den halka uyarı:
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta vatandaşlar ilk teravihte tarihi camileri doldu...
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta vatandaşlar ilk teravihte tarihi camileri doldu...