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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 22:58 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:58
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı.

        Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 8 müsabaka yapıldı.

        Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna’ya 14-2 yenildi ve gruptaki 7 maçını da kaybetti.

        Erkeklerde ise gündüz maçında İtalya’ya 8-6 yenilen Türkiye, akşam oynanan maçta da İsviçre'ye 9-2 kaybetti. Türkiye, bu sonuçlarla erkeklerde gruptaki 8 maçını mağlubiyetle tamamladı.

        Kadınlar curlingde yarı final Macaristan-Güney Kore, Ukrayna-Çin arasında, erkeklerde ise Çin-Ukrayna, Güney Kore- Macaristan arasında yapılacak.

        Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü saat 11.00'da oynanacak.

        Erkeklerde günün diğer karşılaşmalarında Polonya İsviçre'yi 10-3, Çin Güney Kore'yi 5-4, Ukrayna Japonya'yı 7-6, Güney Kore Polonya'yı 4-3, Çin Macaristan'ı 10-5, Japonya İtalya'yı 7-1 yendi.

        Kadınlarda ise Güney Kore Polonya'yı 9-5, Hırvatistan Çin'i 7-2, Macaristan Japonya'yı 12-3 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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