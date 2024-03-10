20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Kadınlarda ise Güney Kore Polonya'yı 9-5, Hırvatistan Çin'i 7-2, Macaristan Japonya'yı 12-3 mağlup etti.

Erkeklerde ise gündüz maçında İtalya’ya 8-6 yenilen Türkiye, akşam oynanan maçta da İsviçre'ye 9-2 kaybetti. Türkiye, bu sonuçlarla erkeklerde gruptaki 8 maçını mağlubiyetle tamamladı.

Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna’ya 14-2 yenildi ve gruptaki 7 maçını da kaybetti.

Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 8 müsabaka yapıldı.

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