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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda finalistler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 22:43 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:43
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda finalistler belli oldu.

        Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda bugün erkeklerde yarı final ve klasman maçları oynandı.

        Yarı finallerde Japonya, İspanya'yı 2-0, İran ise Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

        Japonya ile İran arasındaki final maçı 12 Mart Salı günü 12.30'da oynanacak. Bronz madalya maçında ise aynı gün İspanya, Brezilya ile karşılaşacak.

        Türkiye ise İtalya ile yaptığı 5-8 klasman maçını 9-4 kaybetti. Milli takım 7'ncilik maçında 12 Mart’ta Cezayir'le karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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