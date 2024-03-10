Erzurum'da ramazan dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldı

Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, ramazan ayında beslenme ve uyku düzeninin değişmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şu ifadeler yer verildi:

"Erzurum'daki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri, 11 Mart'tan başlamak kaydıyla 10 Nisan'a kadar, öğleden önce 09.00-12.30, öğle arası 12.30-13.00, öğleden sonra

13.00-17.30 şeklinde düzenlenmiştir. Mesai saatleri özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan kurum ve kuruluşlar için çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır. Kamuoyuna duyurulur."