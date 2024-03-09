Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakalara devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:37 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakalara devam edildi.

        Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde ise 4 müsabaka yapıldı.

        Kadınlarda gündüz oynadığı maçta Macaristan'a 12-2 yenilen Türkiye, akşam yapılan müsabakada ise Polonya'ya 16-4 mağlup oldu.

        Erkeklerde ise Türkiye, Ukrayna ile yaptığı maçı 12-1 kaybetti.

        Kadınlarda günün diğer karşılaşmalarında Ukrayna Japonya'yı 7-5, Çin Güney Kore'yi 11-9, Hırvatistan Polonya'yı 11-6, Macaristan Hırvatistan'ı 9-7, Ukrayna Güney Kore'yi 6-5, Çin Japonya'yı 12-5 yendi.

        Erkeklerde ise Japonya İsviçre'yi 9-7, Güney Kore İtalya'yı 15-0 ve Macaristan Polonya'yı 8-6 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"

        Benzer Haberler

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        Siirt'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden üsteğmen Yıldırım, Erzurum'...
        Siirt'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden üsteğmen Yıldırım, Erzurum'...
        Kazada hayatını kaybeden pilot oğlunu, son yolculuğuna ağıtlarla uğurladı
        Kazada hayatını kaybeden pilot oğlunu, son yolculuğuna ağıtlarla uğurladı
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar konser verip, sergi açtı
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar konser verip, sergi açtı
        Erzurum'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Erzurum'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
        Resim bölümü öğrencileri, Kadınlar Günü'nde eserleriyle 'Madalyonun İki Yüz...
        Resim bölümü öğrencileri, Kadınlar Günü'nde eserleriyle 'Madalyonun İki Yüz...