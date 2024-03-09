Siirt'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden üsteğmen Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi

Kaza sonrası ağır yaralanan Yıldırım, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Mardin Nusaybin Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan üsteğmen Yıldırım (32) için Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

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