Siirt'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden üsteğmen Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi
Siirt'te motosikletiyle bariyere çarparak hayatını kaybeden üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi.
Siirt'te motosikletiyle bariyere çarparak hayatını kaybeden üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi.
Mardin Nusaybin Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan üsteğmen Yıldırım (32) için Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulan Yıldırım için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.
Bekar olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.
Muhammed Ali Yıldırım, Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, yakınları ve askerler katıldı.
- Olay geçmişi
Muhammed Ali Yıldırım, Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde kullandığı motosikletinin kontrolden çıkmasıyla bariyere çarpmıştı.
Kaza sonrası ağır yaralanan Yıldırım, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.