Erzurum'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Erzurum'da bir dönercide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzurum'da bir dönercide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bir iş merkezinin en alt katında bulunan dönercinin tezgahında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, havalandırma borusuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen ve kimsenin yaralanmadığı yangında, iş yerinde hasar oluştu.
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