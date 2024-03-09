Erzurum'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bir iş merkezinin en alt katında bulunan dönercinin tezgahında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, havalandırma borusuna sıçradı.

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