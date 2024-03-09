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        Erzurum'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

        Erzurum'da bir dönercide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:07
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        Erzurum'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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        Erzurum'da bir dönercide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bir iş merkezinin en alt katında bulunan dönercinin tezgahında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, havalandırma borusuna sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen ve kimsenin yaralanmadığı yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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