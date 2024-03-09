Resim bölümü öğrencileri, Kadınlar Günü'nde eserleriyle 'Madalyonun İki Yüzü'nü anlattı

ERZURUM Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yılmaz Aydın, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 21'i kız, 1'i erkek 22 öğrencisi ile bir taraftan günleri kutlanan diğer taraftan şiddete uğrayan kadını 'Madalyonun İki Yüzü, Dünya Kadınlar Günü' sergisiyle anlattı.

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yılmaz Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 11'inci sınıf öğrencileriyle birlikte farklı bir etkinliğe imza attı. Grafik dersinde öğrendikleri çift yüzlü resim olarak bilinen 'Agamograph' tekniğiyle iki yüzlü grafik tasarladı. 21'i kız, 1'i erkek 22 öğrenci, bir tarafında kadınlar gününü kutlayan mesaja yer verdikleri tasarımlarının diğer tarafında şiddete dikkat çekti. 'Madalyonun İki Yüzü, Dünya Kadınlar Günü' ismi verilen çalışma okulun etkinlik salonunda sergilendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de ziyaret ettiği sergi beğeni topladı.

Resim öğretmeni Yılmaz Aydın, "Grafik tasarım dersimizde kadınlar günü için özel bir çalışma yapmak istedik. 'Agamograph' tekniğiyle tasarımlar hazırladık. İki tarafta da farklı tasarımlar ortaya çıkardık. Çalışmamıza, 'Madalyonun İki Yüzü, Dünya Kadınlar Günü' ismini verdik. Kadınlarımızın gününü bir güne sıkıştırıyoruz. Kadın dediğimiz zaman anne, eş, kardeş, evlat akla geliyor. Cennet anaların ayaklarının altındadır' dediğimiz kadınlarımızın ne yazık ki her zaman değerini bilemiyoruz. Biz bu sergiyle buna dikkat çekmek istedik. Tasarımların bir tarafında kadınlar günün kutlayan mesajlar yer alırken, diğer tarafında da olmamasını temenni ettiğimiz kadınlara yönelik şiddete dikkat çekiyoruz" diye konuştu.

Çalışmada katkısı bulunan 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Berfin Binici, "Madalyonun iki yüzü adlı çalışmamızın bir tarafında kadınlar gününü kutluyoruz bir tarafında ise şiddeti vurgulamak istedik" dedi.

'Agamograph' tekniğiyle yaptıkları çalışmada kadınlar gününde şiddete dikkat çekmeyi istediklerini söylerken, sergiye katılan tek erkek öğrenci olan Kerem Ballı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadına yönelik şiddet konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla sergiyi hazırladıklarını bildirdi.