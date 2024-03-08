20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.
Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 8 müsabaka yapıldı.
Erkeklerde gündüz oynadığı maçta Güney Kore'ye 11-2 yenilen Türkiye, akşam yapılan müsabakada ise Japonya'ya 9-5 mağlup oldu.
Kadınlarda ise Türkiye, Güney Kore ile yaptığı maçı 14-0 kaybetti.
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