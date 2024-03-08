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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:44
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.

        Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 8 müsabaka yapıldı.

        Erkeklerde gündüz oynadığı maçta Güney Kore'ye 11-2 yenilen Türkiye, akşam yapılan müsabakada ise Japonya'ya 9-5 mağlup oldu.

        Kadınlarda ise Türkiye, Güney Kore ile yaptığı maçı 14-0 kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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