20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

Günün diğer maçlarında Cezayir'i 8-2 yenen İran, Tayland'ı 6-2 mağlup eden Brezilya, İtalya'yı 5-3 yenen İspanya yarı finale çıktı.

Türkiye ile Japonya arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da skor üretmezken, uzatma bölümünde 2 gol bulan Japonya maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

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