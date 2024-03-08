Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda yarı finalistler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 21:17 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda yarı finalistler belli oldu.

        Erkekler futsal çeyrek final müsabakaları, Aziziye Kapalı Spor Salonu ile Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı.

        Türkiye ile Japonya arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da skor üretmezken, uzatma bölümünde 2 gol bulan Japonya maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Ay-yıldızlı takım, turnuvada klasman maçına çıkacak.

        Günün diğer maçlarında Cezayir'i 8-2 yenen İran, Tayland'ı 6-2 mağlup eden Brezilya, İtalya'yı 5-3 yenen İspanya yarı finale çıktı.

        Organizasyonda yarı final eşleşmeleri İran-Brezilya ile Japonya-İspanya şeklinde oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi sona erdi
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        İlk yarıda 5 gol!
        İlk yarıda 5 gol!
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin, Erzurum'da 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' se...
        Bakan Tekin, Erzurum'da 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' se...
        İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları devam ediyor
        İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları devam ediyor
        Bakan Tekin, Erzurum'da 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' se...
        Bakan Tekin, Erzurum'da 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' se...
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        KADEM Erzurum Temsilcisi Fatma Taşbaşı'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
        KADEM Erzurum Temsilcisi Fatma Taşbaşı'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı