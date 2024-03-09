Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        21 kız, 1 erkek öğrenci, günleri kutlanan ve şiddete uğrayan kadınları çizdi

        ERZURUM Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yılmaz Aydın, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 21'i kız, 1'i erkek 22 öğrencisi ile bir taraftan günleri kutlanan diğer taraftan şiddete uğrayan kadını 'Madalyonun İki Yüzü, Dünya Kadınlar Günü' sergisiyle anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 kız, 1 erkek öğrenci, günleri kutlanan ve şiddete uğrayan kadınları çizdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yılmaz Aydın, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 21'i kız, 1'i erkek 22 öğrencisi ile bir taraftan günleri kutlanan diğer taraftan şiddete uğrayan kadını 'Madalyonun İki Yüzü, Dünya Kadınlar Günü' sergisiyle anlattı.

        Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yılmaz Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 11'inci sınıf öğrencileriyle birlikte farklı bir etkinliğe imza attı. Grafik dersinde öğrendikleri çift yüzlü resim olarak bilinen 'Agamograph' tekniğiyle iki yüzlü grafik tasarladı. 21'i kız, 1'i erkek 22 öğrenci, bir tarafında kadınlar gününü kutlayan mesaja yer verdikleri tasarımlarının diğer tarafında şiddete dikkat çekti. 'Madalyonun İki Yüzü, Dünya Kadınlar Günü' ismi verilen çalışma okulun etkinlik salonunda sergilendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de ziyaret ettiği sergi beğeni topladı.

        Resim öğretmeni Yılmaz Aydın, "Grafik tasarım dersimizde kadınlar günü için özel bir çalışma yapmak istedik. 'Agamograph' tekniğiyle tasarımlar hazırladık. İki tarafta da farklı tasarımlar ortaya çıkardık. Çalışmamıza, 'Madalyonun İki Yüzü, Dünya Kadınlar Günü' ismini verdik. Kadınlarımızın gününü bir güne sıkıştırıyoruz. Kadın dediğimiz zaman anne, eş, kardeş, evlat akla geliyor. Cennet anaların ayaklarının altındadır' dediğimiz kadınlarımızın ne yazık ki her zaman değerini bilemiyoruz. Biz bu sergiyle buna dikkat çekmek istedik. Tasarımların bir tarafında kadınlar günün kutlayan mesajlar yer alırken, diğer tarafında da olmamasını temenni ettiğimiz kadınlara yönelik şiddete dikkat çekiyoruz" diye konuştu.

        Çalışmada katkısı bulunan 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Berfin Binici, "Madalyonun iki yüzü adlı çalışmamızın bir tarafında kadınlar gününü kutluyoruz bir tarafında ise şiddeti vurgulamak istedik" dedi.

        'Agamograph' tekniğiyle yaptıkları çalışmada kadınlar gününde şiddete dikkat çekmeyi istediklerini söylerken, sergiye katılan tek erkek öğrenci olan Kerem Ballı ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadına yönelik şiddet konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla sergiyi hazırladıklarını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Kentsel dönüşümün sürdüğü Erzurum'da yapıların yüzde 40'ı depremlerde risk...
        Kentsel dönüşümün sürdüğü Erzurum'da yapıların yüzde 40'ı depremlerde risk...
        ALS hastalıklarının rahat iletişim kurması için geliştirdikleri proje birin...
        ALS hastalıklarının rahat iletişim kurması için geliştirdikleri proje birin...
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        Bakan Tekin, Erzurum'da "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununu izledi
        Bakan Tekin, Erzurum'da "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununu izledi
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığında konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığında konuştu:
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları