Kazada hayatını kaybeden pilot oğlunu, son yolculuğuna ağıtlarla uğurladı

SİİRT'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım (31), memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Yıldırım’ın annesi Gül Yıldırım, "Beni bırakma yavrum, ben senin ananım" diyerek ağıtlar yaktı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki 01 ACE 928 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Üsteğmen Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Erzurum'a getirildi. Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi oğlunun bayrağa sarılı tabutunun önüne gelen Gül Yıldırım, ağıtlar yaktı. Görevliler ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Yıldırım, "Yavrum, yavrum, canına öleyim yavrum', 'Beni bırakma yavrum, ben senin ananım yavrum', 'Gelin görün 30 yaşında yavrum, çiçeği burnunda yavrum' diyerek gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafını alan Gül Yıldırım'ın ağıtları törene katılanları da ağlattı.

CENAZE ARACININ ARKASINDAN EL SALLADI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım'ın babası Yaşar Yıldırım'la birlikte cenaze namazında saf tuttu. Namaz sonrası tören mangasının taşıdığı tabutun arkasından yürüyen Gül Yıldırım, hareket eden cenaze aracının ardından el sallayarak oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım'ın cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.